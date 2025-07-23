İSTANBUL 37°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2025 Çarşamba / 28 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,455
  • EURO
    47,5077
  • ALTIN
    4453.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kütahyaspor'un yeni 10 numarası Mustafa Çeçenoğlu
Spor

Kütahyaspor'un yeni 10 numarası Mustafa Çeçenoğlu

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Kütahyaspor, 2. Lig Play-Off finalini penaltılarla kaybeden Batman Petrolspor'un 10 numarası Mustafa Çeçenoğlu'nu kadrosuna kattı.

IHA23 Temmuz 2025 Çarşamba 11:56 - Güncelleme:
Kütahyaspor'un yeni 10 numarası Mustafa Çeçenoğlu
ABONE OL

Futbola Fenerbahçe Akademisi'nde başlayan 31 yaşındaki oyuncu; Başakşehir ve Karacabey'de devam eden kariyerinde, Beylerbeyi formasıyla 3. Lig Play-Off finalinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Mustafa Çeçenoğlu, Bugsaşspor'daki 2. Lig deneyiminin ardından transfer olduğu Menemenspor'la 2. Lig şampiyonluğu yaşadı. Ardından, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile 1. Lig takımları Boluspor, Denizlispor ve Bandırmaspor'da forma giydi.

TOPLAMDA 241 PROFESYONEL MAÇTA SAHAYA ÇIKTI

Önceki sezon, 2. Lig'in iddialı takımlarından Batman Petrolspor'a transfer olan Çeçenoğlu, burada 31 maça çıkıp 4 gol kaydetti. Takımıyla birlikte 1. Lig'in kapısından dönen tecrübeli oyuncu, finalde Vanspor'a karşı penaltılarla kaybedilen maçta da sahadaydı. Süper Lig'de 6 maç, 1. Lig'de 126 maç ve 2. Lig'de 109 maç olmak üzere toplamda 241 profesyonel maçta görev alan Mustafa Çeçenoğlu, bu karşılaşmalarda 54 gol attı. Kanatlarda görev almasının yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Çeçenoğlu, güçlü fiziği ve dikine oyunuyla forma giydiği takımlarda fark oluşturan isimlerden biri oldu.

Kütahyaspor, Mustafa Çeçenoğlu ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu 2025-2026 sezonunda Kütahyaspor'un başarısı için ter dökecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.