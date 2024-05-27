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Spor

CANLI | Kutlamalar başladı! Galatasaray kafilesi, İstanbul turu atarak Rams Park'a ulaştı

Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray Futbol Takımı, kutlamaların yapılacağı RAMS Park'a ulaştı. İşte o görüntüler...

AA27 Mayıs 2024 Pazartesi 19:08 - Güncelleme:
CANLI | Kutlamalar başladı! Galatasaray kafilesi, İstanbul turu atarak Rams Park'a ulaştı
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2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket etti.

Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaştı.

İşte o görüntüler...

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