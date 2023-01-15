İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2023 Pazar / 23 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7875
  • EURO
    20,3681
  • ALTIN
    1159.98
  • BIST100
    4984.86
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kuzey Londra derbisinde kırmızılar galip geldi
Spor

Kuzey Londra derbisinde kırmızılar galip geldi

İngiltere Premier Lig'in 20. hafta mücadelesinde Kuzey Londra derbisinde karşı karşıya gelen Arsenal ve Tottenham maçında, şehrin kırmızı tarafı Arsenal sahadan 2-0 galip ayrıldı.

AA15 Ocak 2023 Pazar 21:40 - Güncelleme:
Kuzey Londra derbisinde kırmızılar galip geldi
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligin 20. hafta mücadelesinde, sezonun formda ekibi Arsenal, Şampiyonlar Ligi vizesi almak için mücadele eden Tottenham'ın konuğu oldu.

Karşılaşmayı baştan sona kontrolü altında götüren konuk ekip, 14. dakikada Hugo Lloris (kendi kalesine) ve 36. dakikada Martin Ödegaard'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

Puanını 47'ye yükselten Arsenal, en yakın rakibi ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Tottenham ise 33 puanla 5. sırada kaldı.

Şampiyonluk yolunda hayati bir maç kazanan Arsenal, psikolojik üstünlüğü ele geçirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.