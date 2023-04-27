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Spor

Kuzey Tunçelli olimpiyat kotasını aldı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başarılı yüzücüsü Kuzey Tunçelli 1500 metre serbest stilde olimpiyat kotasını sahibi oldu.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 23:23 - Güncelleme:
Kuzey Tunçelli olimpiyat kotasını aldı
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Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli 1500 metre serbest stilde olimpiyat kotasını aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Edirne'nin ev sahipliğinde Stefano Nurra anısına düzenlenen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları'nda 1500 metre serbest stilde 14:56.67'lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kuzey Tunçelli'nin 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Türkiye'ye yüzme branşında ilk kotayı kazandırdığı, elde ettiği dereceyle hem Olimpiyat A barajını geçtiği hem de 15-16 yaş, 17-18 yaş ve Açık yaş Türkiye rekorlarının sahibi olduğu belirtildi.

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