Kuzey Tunçelli olimpiyat kotasını aldı

Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli 1500 metre serbest stilde olimpiyat kotasını aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Edirne'nin ev sahipliğinde Stefano Nurra anısına düzenlenen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları'nda 1500 metre serbest stilde 14:56.67'lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kuzey Tunçelli'nin 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Türkiye'ye yüzme branşında ilk kotayı kazandırdığı, elde ettiği dereceyle hem Olimpiyat A barajını geçtiği hem de 15-16 yaş, 17-18 yaş ve Açık yaş Türkiye rekorlarının sahibi olduğu belirtildi.



