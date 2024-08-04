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Spor

Kuzey Tunçelli'den dünya rekoru!

2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Olimpiyat Oyunları 1500 metre serbest finalinde 14.41.22'lik derecesiyle Dünya Gençler rekorunu kırdı. Kuzey Tunçelli bu istatistikle birlikte tarihi bir başarı elde etti.

4 Ağustos 2024 Pazar 20:09 - Güncelleme:
Kuzey Tunçelli'den dünya rekoru!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil yarışını 5. tamamladı.

Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, Paris La Defense Arena'da yapılan erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde yarıştı.

Final yarışını 14.41.22'lik dereceyle tamamlayan genç milli yüzücü, olimpiyat oyunlarını 5. sırada bitirdi.

Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcu olan Kuzey Tunçelli, kariyerinin en iyi derecesini yaptı.

BOBBY FİNKE, DÜNYA REKORU KIRDI

Bu kategoride ABD'li yüzücü Bobby Finke, dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

Yarışı 14.30.67'lik dereceyle bitiren ABD'li yüzücü, 14.31.02 ile Çinli Yang Sun'da bulunan dünya ve olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu.

İtalyan Gregorio Paltrinieri 14.34.55'lik derecesiyle gümüş, İrlandalı Daniel Wiffen de 14.39.63 ile bronz madalya elde etti.

  • kuzey tunçelli
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