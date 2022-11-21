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Spor

Kuzeyboru evinde rahat kazandı

Kuzeyboru, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 00:56 - Güncelleme:
Kuzeyboru evinde rahat kazandı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Sigorta Shop'u 3-1 yendi.

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

KUZEYBORU: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Sabriye Dikmen, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)

SİGORTA SHOP: Van de Vyver, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan (Burcu Şentürk, Ayça Cebioğlu)

SETLER: 27-25, 29-31, 25-21, 25-19

SÜRE: 132 dakika (32, 39, 32, 29)

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