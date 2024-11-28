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Spor

Kuzeyboru sahasında avantajı kaptı

Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında sahasında Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini konuk eden temsilcimiz Kuzeyboru, rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 00:32 - Güncelleme:
Kuzeyboru sahasında avantajı kaptı
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Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Kuzeyboru, seyircisi önünde Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini, 3-1 yendi.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 10 Aralık'da Fransa'da oynanacak.

Salon: Aksaray

Hakemler: Alexis Fuentes Barrasa (İspanya), Igli Feshti (Arnavutluk)

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazerava, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Buket Gülübay)

Volley Mulhouse Alsace: Legros, Kosonen, Diouf, Gross, Evans, Marin (Soldner, Jatzko, Casadei, Tontai, Danard-Selosse)

Setler: 26-28, 25-17, 27-25, 25-23

Süre: 112 dakika (30, 24, 30, 28)

  • Voleybol Kadınlar CEV Kupası
  • Kuzeyboru
  • Volley Mulhouse Alsace

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