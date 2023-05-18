Kuzeyboru, Tuğba Şenoğlu'nu transfer etti

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, 2022-2023 sezonunda Japonya Voleybol Ligi'nde mücadele eden Kurobe AquaFairies'de forma giyen 25 yaşındaki smaçör Tuğba Şenoğlu İvegin'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli yıldız Tuğba Şenoğlu Aksaray'da, A Milli Takımımızın başarılı oyuncu Tuğba Şenoğlu İvegin ile sözleşme imzaladık" denildi.

Milli yıldız Tuğba Şenoğlu, 2021-2022 sezonunda VakıfBank ile 5 kupa kazanmış ve ardından Japon takımı Kurobe AquaFairies'e transfer olmuştu.

Tuğba Şenoğlu, sırasıyla İstanbul BŞB, Beşiktaş ve VakıfBank formaları giydi.