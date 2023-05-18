İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2023 Perşembe / 28 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7942
  • EURO
    21,4061
  • ALTIN
    1256.34
  • BIST100
    4541.47
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kuzeyboru, Tuğba Şenoğlu'nu transfer etti
Spor

Kuzeyboru, Tuğba Şenoğlu'nu transfer etti

Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA18 Mayıs 2023 Perşembe 14:27 - Güncelleme:
Kuzeyboru, Tuğba Şenoğlu'nu transfer etti
ABONE OL

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, 2022-2023 sezonunda Japonya Voleybol Ligi'nde mücadele eden Kurobe AquaFairies'de forma giyen 25 yaşındaki smaçör Tuğba Şenoğlu İvegin'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli yıldız Tuğba Şenoğlu Aksaray'da, A Milli Takımımızın başarılı oyuncu Tuğba Şenoğlu İvegin ile sözleşme imzaladık" denildi.

Milli yıldız Tuğba Şenoğlu, 2021-2022 sezonunda VakıfBank ile 5 kupa kazanmış ve ardından Japon takımı Kurobe AquaFairies'e transfer olmuştu.

Tuğba Şenoğlu, sırasıyla İstanbul BŞB, Beşiktaş ve VakıfBank formaları giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.