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Spor

Kuzeyin Kralı atmaya devam ediyor

Norveçli, G.Saray ve Beşiktaş’ın ardından F.Bahçe ağlarını da sarstı... Kuzey’in Kralı, ligdeki 16. Trabzon formasıyla ise 19. golünü atarak kariyerini geliştirdi.

02.02.2020  00:13 - Güncelleme: 02.02.2020  08:00

TRABZONSPOR’DA Alexander Sörloth fırtınası sürüyor... Sezon başında ingiliz ekibi Crystal Palace’dan kiralanan Norveçli oyuncu, dün oynanan Fenerbahçe derbisinde yine klasını konuşturdu. Bordo-Mavililer’in maçtaki ilk golüne imzasını atan Kuzey’in Kralı, sergilediği performansla da Fenerbahçe savunmasını darmadağın etti. Attığı golle Süper Lig’deki 16. sayısını kaydeden 24 yaşındaki santrfor, Trabzonspor formasıyla ise 19.kez gol sevinci yaşadı. Kariyer sezonunu geçiren Sörloth, Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından F.Bahçe’ye de gol atarak tüm derbilerde fileleri sarsmış oldu. Norveçli, attığı gollerin yanı sıra, bu sezon ligin geride kalan haftalarında 5 defa da asist yaptı.

(Akşam)

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