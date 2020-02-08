Kuzeyin Kralı, İngiliz ekibini büyüledi

08.02.2020 00:24 - Güncelleme: 08.02.2020 08:00

BU sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Alexander Sörloth, İngilizler’in planlarını bozdu. Trabzonspor’un 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçında birçok Avrupa temsilcisi, Sarı-Lacivertliler’in forveti için gözlemci göndermişti. Bunlardan biri de Aston Villa’ydı. İngiliz ekibi, 10 milyon poundluk teklifle Fenerbahçe’nin kapısını çalmayı planlıyordu. Ancak Sörloth öyle bir derbi performansı sergiledi ki her şey birbirine girdi. Ada temsilcisi Aston Villa, Vedat Muriqi’yi tamamen listesinden çıkardı.

İLK TEKLİF TAM 15 MİLYON POUND

İngiliz ekibi, derbi sonrasında Crystal Palace’tan kiralanan Norveçli’nin durumunu araştırdı. Trabzonspor önümüzdeki sezon sonuna kadar 6 milyon euro ödediği takdirde Sörloth’un bonservisini tamamen alma opsiyonuna sahip. Bu parayı daha erken de verebilirler. Bu sebeple Aston Villa, Vedat için Fenerbahçe’ye yapacağı teklifin de üzerine çıkacak. Norveçli için Bordo-Mavililer’e 15 milyon pound önerilmesi bekleniyor. Yapılacak pazarlıklar sonrasında rakamın 20 milyon pounda yükselebileceği yazıldı. Görüşmeler sezonun bitmesiyle başlayacak.

BAŞINI DUVARLARA VURUYOR

Norveçli futbolcuyu Trabzonspor’a kiralayan Crystal Palace ise kelimenin tam anlamıyla başını duvarlara vuruyor. İngiliz ekibi, Trabzonspor’a satın alma opsiyonunu verdiği için çaresiz durumda kaldı. Daha önce defalarca Sörloth’un dönmesi için nabız yoklayan Crystal, Bordo-Mavililer’den sürekli olumsuz yanıt aldı. Bu denklemdeki en etkisiz eleman, Sörloth’un bonservisini elinde bulunduran CrystaL Palace... Artık 24 yaşındaki futbolcu için teklifleri Trabzonspor değerlendirecek.

(Akşam)