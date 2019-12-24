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Spor

Kuzeyin kralı Sörloth

Konya deplasmanında rakip ağları havalandırıp 3 puanın alınmasında büyük pay sahibi olan Alexander Sörloth gol sayısını 10’a çıkardı. Trabzon bu oyuncu ile 22 puan topladı.

Star Spor24.12.2019  22:19 - Güncelleme: 24.12.2019  22:19

TRABZONSPOR golcü transferinde bu sezon deyim yerindeyse turnayı gözünden vurdu. Crystal Palace’tan 750 bin euroya 2 yıllığına transfer edilen Alexander Sörloth, Trabzonspor’u attığı gollerle zirve yarışında tutmaya devam ediyor. “Kuzeyin Kralı” son olarak deplasmanda Konyaspor ağlarını havalandırıp Trabzonspor’un kazanmasını (1-0) sağladı. 

GOL KRALLIĞINDA İKİNCİ SIRADA

Fırtına, Sörloth’un gol attığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik elde ederken hiç yenilmedi. 16 hafta sonunda topladığı 29 puanın 22’sini Norveçli oyuncunun rakip ağları havalandırdığı maçlarda elde etti. 24 yaşındaki santrfor 10 golle krallıkta ilk sırada yer alan Stancu’yu (Gençlerbirliği) izliyor. Sörloth ayrıca Bordo-Mavili formayla Avrupa Ligi’nde 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 gole imza attı. 

STOPERE FRANSIZ DUVARI

Orta alan için Stoke City’nin ön liberosu Ndiaye ile el sıkışan Trabzonspor’un 4 stoperi (Hosseini, Campi, Fernandes, Hüseyin Türkmen) olmasına rağmen defanstaki sorunu çözemediği ve Crystal Palace’ta forma giyen Mamadou Sakho’yu yarım sezonluğuna kiralamak için harekete geçtiği öne sürüldü. Sakho’nun, Sörloth’tan bilgi aldığı belirtildi. 29 yaşındaki stoperin Trabzon’a sıcak baktığı belirtildi.

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