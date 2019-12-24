Kuzeyin kralı Sörloth

Star Spor 24.12.2019 22:19 - Güncelleme: 24.12.2019 22:19

TRABZONSPOR golcü transferinde bu sezon deyim yerindeyse turnayı gözünden vurdu. Crystal Palace’tan 750 bin euroya 2 yıllığına transfer edilen Alexander Sörloth, Trabzonspor’u attığı gollerle zirve yarışında tutmaya devam ediyor. “Kuzeyin Kralı” son olarak deplasmanda Konyaspor ağlarını havalandırıp Trabzonspor’un kazanmasını (1-0) sağladı.

GOL KRALLIĞINDA İKİNCİ SIRADA

Fırtına, Sörloth’un gol attığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik elde ederken hiç yenilmedi. 16 hafta sonunda topladığı 29 puanın 22’sini Norveçli oyuncunun rakip ağları havalandırdığı maçlarda elde etti. 24 yaşındaki santrfor 10 golle krallıkta ilk sırada yer alan Stancu’yu (Gençlerbirliği) izliyor. Sörloth ayrıca Bordo-Mavili formayla Avrupa Ligi’nde 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 gole imza attı.

STOPERE FRANSIZ DUVARI

Orta alan için Stoke City’nin ön liberosu Ndiaye ile el sıkışan Trabzonspor’un 4 stoperi (Hosseini, Campi, Fernandes, Hüseyin Türkmen) olmasına rağmen defanstaki sorunu çözemediği ve Crystal Palace’ta forma giyen Mamadou Sakho’yu yarım sezonluğuna kiralamak için harekete geçtiği öne sürüldü. Sakho’nun, Sörloth’tan bilgi aldığı belirtildi. 29 yaşındaki stoperin Trabzon’a sıcak baktığı belirtildi.