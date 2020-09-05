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Spor

Kwadwo Asamoah transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Inter'in Ganalı sol kanat oyuncusu Kwadwo Asamoah için Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışına girdi.

05 Eylül 2020 Cumartesi 22:46 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 22:46
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Türkiye'de iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray Inter'de kadroda yer bulmakta zorlanacağı belirtilen tecrübeli sol kanat Kwadwo Asamoah konusunda transfer yarışına girdi. Interle yeniden anlaşan teknik direktör Antonio Conte'nin planlarında olmadığı belirtilen Asamoah'ın adı önceki yıllarda özellikle Galatasaray'la ciddi şekilde anılmıştı.

3 MİLYON EURO KAZANIYOR

2 sene önce bedelsiz olarak Inter'in yolunu tutan Asamoah, Milano ekibinde yılda 3 milyon euro kazanıyor ve kulüp bu ciddi rakamda Ganalı oyuncudan indirim talep ediyor. Gana basınından ghanasoccernet.com'da yer alan habere göre, oyuncuyla Türkiye'nin iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor.

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