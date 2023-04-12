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Spor

Kayserispor, ilk 5'i hedefliyor

Çağdaş Atan öderliğinde büyük bir çıkış yakalayan Kayserispor, ligi ilk 5 içerisinde bitirmek istiyor.

IHA12 Nisan 2023 Çarşamba 10:09 - Güncelleme:
Kayserispor, ilk 5'i hedefliyor
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, son üç maçından galibiyetle ayrılıp puanını 44'e yükseltirken ilk 5 takım arasına girme şansını yükseltti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ilk 5 takım arasına girme şansını yükseltti. Ligde oynadığı 27 maçta aldığı 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet neticesinde 44 puana erişen Kayserispor, yükselişini sürdürüyor. Son 3 maçından galibiyetler alarak 44 puana erişen sarı kırmızılılar, puan tablosunda 6. sırada yer aldı. Ligde 5. sırada bulunan Başakşehir ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Kayserispor, altıncı sırada bulunan Trabzonspor'u da yakaladı.

1.63'lük puan ortalaması ile oynayan Kayserispor, bu hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaştıktan sonra önümüzdeki hafta da sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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