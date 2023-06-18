İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2023 Pazar / 30 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kyle Walker Bayern Münih'e transfer olabilir
Spor

Kyle Walker Bayern Münih'e transfer olabilir

Manchester City'de süresi azaldığı için ayrılmak isteyen Kyle Walker, Bayern Münih'e transfer olmak istiyor.

18 Haziran 2023 Pazar 21:56 - Güncelleme:
Kyle Walker Bayern Münih'e transfer olabilir
ABONE OL

Bu sezon Bundesliga'da son maçta şampiyon olan Bayern Münih transfer listesini oluşturuyor.

TUCHEL KİLİT BİR İSİM OLARAK GÖRÜYOR

Daily Mail'in haberine göre Thomas Tuchel İngiliz yıldızın takıma kazandırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyor. Savunmada kilit bir oyuncu olabileceğini düşünen Tuchel transferin en kısa sürede bitmesini isityor.

6 SEZONDUR CİTY'DE

Kyle Walker 2017 yılında Tottenham'dan 30 milyon euro karşılığında Manchester City'e transfer olmuştu. 6 sene de Manchester City formasıyla 254 maça çıktı ve 14 kupa kazandı.

BU SEZON 39 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester City formasıyla 39 maça çıkan Kyle Walker bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.