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Spor

Kyle Walker'ın geleceği belirsiz

Milan'ın satın alma opsiyonunu kullanması beklenmeyen Kyle Walker, Manchester City'ye dönmeye hazırlanıyor. Ancak İngiliz devi de 34 yaşındaki sağ beki gelecek planlarına dahil etmiyor.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2025 Perşembe 16:00 - Güncelleme:
Kyle Walker'ın geleceği belirsiz
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Milan'da kiralık olarak forma giyen Kyle Walker'ın İtalya macerası sona eriyor.

Nicolo Schira'ya göre Milan, 5 milyon avroluk satın alma opsiyonunu yüksek maaş maliyeti nedeniyle kullanmayı düşünmüyor. 34 yaşındaki sağ bek, Manchester City'ye geri dönecek ancak İngiliz kulübünün de oyuncuyu gelecek planlarında düşünmediği bildirildi.

Walker, Milan formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkarken skora doğrudan katkı yapamadı. Deneyimli futbolcunun yeni bir kulüp arayışına kısa sürede başlaması bekleniyor.

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