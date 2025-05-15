Kyle Walker'ın geleceği belirsiz

Milan'da kiralık olarak forma giyen Kyle Walker'ın İtalya macerası sona eriyor.

Nicolo Schira'ya göre Milan, 5 milyon avroluk satın alma opsiyonunu yüksek maaş maliyeti nedeniyle kullanmayı düşünmüyor. 34 yaşındaki sağ bek, Manchester City'ye geri dönecek ancak İngiliz kulübünün de oyuncuyu gelecek planlarında düşünmediği bildirildi.

Walker, Milan formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkarken skora doğrudan katkı yapamadı. Deneyimli futbolcunun yeni bir kulüp arayışına kısa sürede başlaması bekleniyor.