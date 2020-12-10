Kylian Mbappe: Bir daha asla yaşamak istemiyoruz

10 Aralık 2020 Perşembe 00:13 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 00:13

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, Başakşehir'i mağlup ettikleri maçın ardından ve önceki gün yaşananlarla ilgili konuştu.

Mbappe ırkçılığa karşı hep birlikte eyleme geçirdikleri sahadan çekilme kararıyla gurur duyduklarını belirterek, "Dün yaptığımız şeyle gurur duyuyorum. Çok şeyler söylendi ama bunu gerçeğe çevirmemiz çok doğru oldu. Yorulduk ve bunu bir daha asla yaşamak istemiyoruz. Hepimiz insanız ve buna tahammül edilemezdi" sözlerini kullandı.

"OYNAMAMA KARARINI VERDİK VE GURUR DUYDUK"



Gereken tepkiyi vererek sahadan çekilme kararının önemine değinen genç oyuncu, "İnsanlar bunları yaşamaktan bıktı ve artık bir şeyler yapılması gerekiyordu. Oynamama kararını verdik ve gurur duyduk. Çünkü bunun gibi şeylerin üzerini kapatarak yapılanların normal olduğuna inandırıyoruz. Hayır! Sonrasında yeniden futbola döndük ve bunu da çok iyi yaptık. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Maçla ilgili kısa değerlendirmesinde ise Mbappe, "Bizim açımızdan harika bir akşamdı. Kazanarak her şeyi sahanın dışında bırakmak istedik. İyi oynadık ve grupları geçtik, mutluyuz." diyerek açıklamalarını tamamladı.