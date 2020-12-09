Kylian Mbappe: Biz bu adamla oynayamayız

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:49 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 00:49

Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin, Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması üzerine Fransız ekibinin yıldızı Kylian Mbappe ve Neymar da yaşananlara isyan etti.

Kylian Mbappe, Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan 4. hakem Sebastian Colţescu için orta hakem Ovidiu Haţegan'e "Biz bu adamla oynayamayız" şeklinde görüş bildirerek yaşananlara tepki gösterdi.

Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe'nin yanı sıra Neymar da "Böyle bir hakemle maç oynanamaz" diyerek orta hakeme isyanda bulundu.