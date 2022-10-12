Kylian Mbappe için ''Zavallı çocuk'' demişti! Ortalık karıştı

Paris Saint Germain'in dünyaca ünllü genç yıldızı Kylian Mbappe'nin geleceği hakkındaki belirsizlikler sürüyor. İspnya spor medyası devi olan Marca'nın haberine göre; Fransız yıldız Paris Sain Germain'de mutlu olmadığını ve takımdan ayrılmak istediğini iddia etti. Bunun yanı sıra bu habere karşılık olarak Fransa spor yayın organı L'Equipe gazeteside bu ayrılığın gerçekleşebileceğini doğruladı. Dünyaca ünlü ve popüler birçok kaynağa göre Kylian Mbappe, takım içindeki durumundan mutuz ve ayrılığa sıcak bakıyor.

"ZAVALLI ÇOCUK PİŞMAN OLMUŞTUR"

Sezon başında Paris Saint Germain ve Real Madrid arasında kalan Kylian Mbappe, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un da telkinleriyle Paris Sain Germain takımında kalmayı kabul etmiş ve Real Madrid'i reddetmişti. Bunun üzerine Real Madrid başkanı Florentino Peres, Kylian Mbappe için "zavallı çocuk pişman olmuştur" ifadelerini kullandı.

YALNIZCA LİVERPOOLA'A GİDEBİLİR

L'Equipe'nin haberine göre; Fransız dünya yıldızı Kylian Mbappe takımdan ayrılmak isterse Paris Sain Germain yönetimi yalnızca Liverpool kulübüne transfer olacaksa ayrılığa izin verilebileceğini iddia etti.

Ayrıca takımdan ayrılırsa bonservis ücreti için 200 milyon euro talep edileceği öğrenildi.

Star Gazetesi