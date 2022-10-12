İSTANBUL 17°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2022 Çarşamba / 17 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5828
  • EURO
    18,0078
  • ALTIN
    996.648
  • BIST100
    3517.75
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kylian Mbappe için ''Zavallı çocuk'' demişti! Ortalık karıştı
Spor

Kylian Mbappe için ''Zavallı çocuk'' demişti! Ortalık karıştı

Dünyaca ünlü Fransız süper yıldız Kylian Mbappe'nin geleceği konusundaki belirsizlikler sürüyor. PSG'nin takımda tutmak için sözleşme yenilediği Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. İspanya ve Fransa gibi dünyaca ünlü basın organları tarafından bu iddialar onaylandı. İşte detaylar...

Star Gazetesi12 Ekim 2022 Çarşamba 19:28 - Güncelleme:
Kylian Mbappe için ''Zavallı çocuk'' demişti! Ortalık karıştı
ABONE OL

Paris Saint Germain'in dünyaca ünllü genç yıldızı Kylian Mbappe'nin geleceği hakkındaki belirsizlikler sürüyor. İspnya spor medyası devi olan Marca'nın haberine göre; Fransız yıldız Paris Sain Germain'de mutlu olmadığını ve takımdan ayrılmak istediğini iddia etti. Bunun yanı sıra bu habere karşılık olarak Fransa spor yayın organı L'Equipe gazeteside bu ayrılığın gerçekleşebileceğini doğruladı. Dünyaca ünlü ve popüler birçok kaynağa göre Kylian Mbappe, takım içindeki durumundan mutuz ve ayrılığa sıcak bakıyor.

"ZAVALLI ÇOCUK PİŞMAN OLMUŞTUR"

Sezon başında Paris Saint Germain ve Real Madrid arasında kalan Kylian Mbappe, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un da telkinleriyle Paris Sain Germain takımında kalmayı kabul etmiş ve Real Madrid'i reddetmişti. Bunun üzerine Real Madrid başkanı Florentino Peres, Kylian Mbappe için "zavallı çocuk pişman olmuştur" ifadelerini kullandı.

YALNIZCA LİVERPOOLA'A GİDEBİLİR

L'Equipe'nin haberine göre; Fransız dünya yıldızı Kylian Mbappe takımdan ayrılmak isterse Paris Sain Germain yönetimi yalnızca Liverpool kulübüne transfer olacaksa ayrılığa izin verilebileceğini iddia etti.

Ayrıca takımdan ayrılırsa bonservis ücreti için 200 milyon euro talep edileceği öğrenildi.

Star Gazetesi

  • kylian mbappe
  • lequipe
  • marca

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.