27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8767
  • 6,5659
  • 248.439
  • 90.002
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kylian Mbappe, Türkiye maçı öncesi sakatlandı

A Milli Takımımız ile oynanacak maç öncesi Bolivya ile hazırlık maçında karşılaşan Fransa'da Kylian Mbappe şoku yaşanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bolivyalı rakibi, Mbappe'nin sol ayak bileği üzerine bastı. Fransız yıldız, bu müdahale üzerine yerde kaldı ve kalkamadı. Sağlık görevlilerin müdahalesi sonrası kenara gelen Kylian Mbappe, oyuna 1-2 dakika boyunca devam etmek istedi ancak sahada sektiği görüldü.

Genç yıldız, ilk devrenin sonunda sol ayak bileğine tam basamayarak ve üzgün bir şekilde sekerek soyunma odasına gitti.

DESCHAMPS: "RİSK ALMAK İSTEMEDİK"

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Mbappe'nin durumuyla ilgili olarak gelen soruya, "Durumu çok ciddi gözükmüyordu ancak risk almak istemedik." ifadelerini kullandı.

Fransa Milli Takımı, 8 Haziran Cumartesi saat 21.45'te A Milli Futbol Takımımız ile Konya'da karşılaşacak.

(Sporx)

Pençe Harekâtı’nda yeni görüntüler... MSB paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

4 ülke ile 47 milyon dolarlık İHA anlaşması

4 ülke ile 47 milyon dolarlık İHA anlaşması

'50 bin TL'ye kadar destek için başvurular başladı'

'50 bin TL'ye kadar destek için başvurular başladı'

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Burayı ilk kez görenler durup bir kez daha bakıyor

Burayı ilk kez görenler durup bir kez daha bakıyor

Terörün kalbine Pençe! Sayı 28 oldu

Terörün kalbine Pençe! Sayı 28 oldu

Muhalifler 23 Haziran sonrası düğmeye basıyor!

Muhalifler 23 Haziran sonrası düğmeye basıyor!

Bayramdan sonra başlıyor! Tarih belli oldu

Bayramdan sonra başlıyor! Tarih belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan´dan Ramazan Bayramı mesajı

Havuç ve şekerden elde ediliyor! Talep patladı

Havuç ve şekerden elde ediliyor! Talep patladı

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

Türkiye'nin ikinci büyüğü... Korkutan uyarı geldi

Türkiye'nin ikinci büyüğü... Korkutan uyarı geldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA