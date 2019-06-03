Bolivyalı rakibi, Mbappe'nin sol ayak bileği üzerine bastı. Fransız yıldız, bu müdahale üzerine yerde kaldı ve kalkamadı. Sağlık görevlilerin müdahalesi sonrası kenara gelen Kylian Mbappe, oyuna 1-2 dakika boyunca devam etmek istedi ancak sahada sektiği görüldü.

Genç yıldız, ilk devrenin sonunda sol ayak bileğine tam basamayarak ve üzgün bir şekilde sekerek soyunma odasına gitti.

DESCHAMPS: "RİSK ALMAK İSTEMEDİK"

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Mbappe'nin durumuyla ilgili olarak gelen soruya, "Durumu çok ciddi gözükmüyordu ancak risk almak istemedik." ifadelerini kullandı.

Fransa Milli Takımı, 8 Haziran Cumartesi saat 21.45'te A Milli Futbol Takımımız ile Konya'da karşılaşacak.

(Sporx)