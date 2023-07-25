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Spor

Kylian Mbappe'den dev teklife ret

Geçtiğimiz sezonu PSG'de geçiren ve takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Kylian Mbappe'ye, Al-Hilal'dan tarihi bir teklif gelmişti. Ancak Fransız yıldız gelen teklifi reddetti.

25 Temmuz 2023 Salı 19:47 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'den dev teklife ret
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Al-Hilal, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak için PSG'ye 300 milyon euro teklif etti ve Fransız ekibi de gelen teklifi kabul etmişti. Kylian Mbappe'ye de senelik 700 milyon euro ve sezon sonunda Real Madrid'e transfer olmasına izin verileceği söylenen Mbappe bu dev teklifi reddetti.

ESPN'nin haberine göre Kylian Mbappe bu dev teklifi direkt olarak Real Madrid'e transfer olmak için reddetti.

43 MAÇTA 41 GOL

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla 43 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 41 gol, 9 asistlik katkı sağladı.

  • Kylian Mbappe
  • Al-Hilal

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