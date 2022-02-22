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Spor

Kylian Mbappe'nin annesi oğlunun PSG'de kalmasını istiyor

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin annesi Faiza Lamari'nin oğlunun Fransız ekibinde kalmasını istediği iddia edildi.

22 Şubat 2022 Salı 19:24 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 19:24
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Paris Saint-Germain'in yıldız forveti Kylian Mbappe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Marca'nın haberine göre; Fransız yıldızın annesi Faiza Lamari, oğlunun Paris ekibinde kalmasını istiyor. Kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi ve sportif direktör Leonardo ile arası iyi olan Lamari, oğlunun Real Madrid'den gelen tekliften etkilendiğini söyledi.

Ayrıca haberde Mbappe'nin Real Madrid'de forma giymek istediği ve PSG ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığı yazıldı.

Bu sezon PSG ile 33 resmi maça çıkan Mbappe, 22 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.

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