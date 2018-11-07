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Kylian Mbappe'nin sözleşme şartları hayrete düşürdü

PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre genç yıldız, PSG'den 50 milyon euroluk 5 yıllık sözleşme talep etti.

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Ortaya çıkardığı futboldaki yolsuzluk haberleriyle bir kez daha gündeme gelen Football Leaks, yine flaş bir iddia ortaya attı.

Football Leaks'in ortaya çıkardığı ve Der Spiegel'in yayınladığı belgelere göre Kylian Mbappe, son anda Real Madrid yerine PSG'ye tranfer oldu ve Fransız kulübünden adeta bir servet talep etti.

50 milyon euroluk 5 yıllık sözleşme 

Mbappe'nin PSG ile sözleşmesindeki maddeleri ortaya çıkarken genç yıldız, PSG'den 50 milyon euroluk 5 yıllık sözleşme talep etti. Ayrıca Fransız futbolcu, kulübünden her ay yardımcılarına 30 bin maaş ödenmesini istedi. Sözleşmede Mbappe'nin Ballon d'Or alması halinde otomatik takımın en çok kazanan oyuncusu olma maddesi de eklendi.

50 saat özel jet hakkı

Mbappe'nin sözleşmesindeki en ilginç detay ise genç futbolcuya her yıl 50 saat özel jet kullanmasına izin verilmesi oldu.

Real Madrid ile anlaşıldı fakat...

Öte yandan Football Leaks, Mbappe için Monaco ve Real Madrid'in 180 milyon euroya anlaştığını ancak aradaki vergi farkı nedeniyle transferin gerçekleşmediğini belirtti.

(Sporx)

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