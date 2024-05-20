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Spor

Kylian Mbappe'yi kendine hayran bıraktı! ''Arda Güler'de özel bir şey var''

Gelecek sezon Real Madrid'de oynaması beklenen Kylian Mbappe, Arda Güler hakkında konuştu. Real Madrid'in Villarreal ile oynadığı maçı seyreden Mbappe'nin yakın çevresine Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandığı öğrenildi. İşte detaylar...

20 Mayıs 2024 Pazartesi 11:49 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'yi kendine hayran bıraktı! ''Arda Güler'de özel bir şey var''
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Real Madrid'de son haftaların parlayan yıldızı Arda Güler, Villarreal'e attığı 2 golle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz hafta PSG'den ayrıldığını açıklayan ve yaz aylarında Real Madrid'e imza atması beklenen Kylian Mbappe, Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'in Villarreal ile oynadığı maçı seyreden Mbappe'nin yakın çevresine Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandığı ortaya çıktı.

MBAPPE'NİN ARDA SÖZLERİ

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre Kylian Mbappe, Arda Güler için "Bu çocukta özel bir şey var, onu oynarken gördüğümde beni hayretler içinde bıraktı." ifadelerini kullandı.

Haberin devamında Kylian Mbappe'nin yeni sezonda Arda Güler ile iyi bir ikili olabileceği vurgulandı. Mbappe'nin Arda Güler'i merakla beklediği belirtilen haberde "Kylian Mbappe'nin yakında yeni bir partnere sahip olabileceğini ve onu Santiago Bernabeu stadyumunda beklediğini gösteriyor. İkili burada birlikte birçok gol ve şampiyonluk kutlamayı ve böylece Madrid kulübü için yeni bir zafer çağına öncülük etmeyi umuyor." denildi.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'den 20 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler uzun süre sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalmıştı. Kral Kupası'nda oynanan Arandina maçıyla yeşil sahalara geri dönen Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 12 maçta 440 dakika sahada kaldı ve 6 gollük katkı sağladı.

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