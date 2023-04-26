İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2023 Çarşamba / 6 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4321
  • EURO
    21,5644
  • ALTIN
    1253.37
  • BIST100
    4789.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kyrie Irving: Sakatlanmasaydım Brooklyn Nets şampiyon olurdu
Spor

Kyrie Irving: Sakatlanmasaydım Brooklyn Nets şampiyon olurdu

NBA yıldızlarından Kyrie Irving, 2021 play-off maçlarında sakatlanmıştı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan yıldız oyuncu 'Eğer o seride sakatlanmasaydım, o Brooklyn takımındaki her birimiz şampiyon olurduk.' dedi.

26 Nisan 2023 Çarşamba 15:06 - Güncelleme:
Kyrie Irving: Sakatlanmasaydım Brooklyn Nets şampiyon olurdu
ABONE OL

Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, 2021 playofflarında ayak bileğinden sakatlanmamış olması durumunda Brooklyn Nets'in NBA şampiyonluğunu kazanmış olacağını söyledi.

Nets'in o sene Milwaukee Bucks ile oynadığı ikinci tur playoff serisinin 4. maçında, Irving'in sağ ayak bileği burkulmuştu.

Irving, Twitter'da sakatlandığı o anın videosuna şu şekilde yorum getirdi:

"Kariyerimin en hayal kırıklığı yaratan ve acı veren anlarından biriydi. Eğer o seride sakatlanmasaydım, o Brooklyn takımındaki her birimiz şampiyon olurduk. Buna hiç şüphe yok."

Brooklyn ekibi, bu sakatlık sırasında Bucks karşısında seride 2-1 önde olsa da, Milwaukee sonraki dört maçın üçünü kazanmış ve bir üst tura yükselmişti.

  • kayrie ırvıng
  • brooklyn nets

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.