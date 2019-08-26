La Liga ekiplerinden Levante, Muhammed Şengezer'i transfer etmek için harekete geçti
İspanyol ekibi Levante, Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer'e teklif yaptı.
İspanya temsilcisi Levante, Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer'i transfer etmek için harekete geçti.
Yeşil-Beyazlı takıma teklif gitti. Bursaspor'un 22 yaşındaki file bekçisi için 3 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği söyleniyor.
Muhammed'e Süper Lig'de Beşiktaş ve Başakşehir de talip olmuştu.
(Fanatik)
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