32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8055
  • 6,4594
  • 281.805
  • 96345.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

La Liga ekiplerinden Levante, Muhammed Şengezer'i transfer etmek için harekete geçti

İspanyol ekibi Levante, Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer'e teklif yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İspanya temsilcisi Levante, Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer'i transfer etmek için harekete geçti.

Yeşil-Beyazlı takıma teklif gitti. Bursaspor'un 22 yaşındaki file bekçisi için 3 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği söyleniyor.

Muhammed'e Süper Lig'de Beşiktaş ve Başakşehir de talip olmuştu.

(Fanatik)

Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara... Başkan Erdoğan´dan Malazgirt daveti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

NASA paylaştı! Dans eden galaksiler...

NASA paylaştı! Dans eden galaksiler...

Zap'a 'Pençe' darbesi: 2 terörist öldürüldü

Zap'a 'Pençe' darbesi: 2 terörist öldürüldü

Galatasaray Falcao'yu beklerken sürpriz isim geliyor!

Galatasaray Falcao'yu beklerken sürpriz isim geliyor!

5 milyon yıllık ve Türkiye’deki tek tescilli kayalık! Havadan görüntülendi

5 milyon yıllık ve Türkiye’deki tek tescilli kayalık! Havadan görüntülendi

'Videom çekilseydi belki ben de yoktum'

'Videom çekilseydi belki ben de yoktum'

Rusya'dan korkutan 'nükleer' açıklama: Tespit edildi!

Rusya'dan korkutan 'nükleer' açıklama: Tespit edildi!

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlıdan akılalmaz savunma!

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlıdan akılalmaz savunma!

O caniye 'kahraman' demişti.. İşte istenen hapis cezası

O caniye 'kahraman' demişti.. İşte istenen hapis cezası
 

POPÜLER HABERLER

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

Koruma altına alındılar!

Koruma altına alındılar!

'Şah'ın araba koleksiyonundan göz kamaştırıcı araçlar

'Şah'ın araba koleksiyonundan göz kamaştırıcı araçlar

G7 Zirve'sinden ilginç kareler

G7 Zirve'sinden ilginç kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA