İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2025 Perşembe / 9 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2778
  • EURO
    44,9565
  • ALTIN
    4236.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • La Liga'da en iyiler açıklandı! Arda Güler de listede
Spor

La Liga'da en iyiler açıklandı! Arda Güler de listede

La Liga'da sezonun en iyi 23 yaş altı futbolcuları seçildi. Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler listenin 5. sırasında yer aldı.

Haber Merkezi5 Haziran 2025 Perşembe 23:16 - Güncelleme:
La Liga'da en iyiler açıklandı! Arda Güler de listede
ABONE OL

İspanya La Liga'da sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncuları seçildi.

La Liga'nın belirlediği listede Barcelona'nın şampiyonluğunda şüphesiz en önemli oyuncu olan Lamine Yamal ilk sırada yer aldı. 33 lig maçında 9 gol 15 asist katkısı veren Yamal, 17 yaşında olmasına rağmen dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilmeye başlandı.

La Liga'nın yaptığı sıralamada Arda Güler ise 5'inci sırada yer aldı. Arda Güler son haftalarda daha fazla süre aldığı sezonda 28 lig maçında 3 gol ve 5 asist üretti.

La Liga'nın en iyi 23 yaş altı oyuncu listesi şu şekilde:

1 - Lamine Yamal

2 - Fabio Silva

3 - Diego Lopez

4 - Jude Bellingham

5 - Arda Güler

6 - Pedri Gonzalez

7 - Alberto Moleiro

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.