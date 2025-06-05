İspanya La Liga'da sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncuları seçildi.

La Liga'nın belirlediği listede Barcelona'nın şampiyonluğunda şüphesiz en önemli oyuncu olan Lamine Yamal ilk sırada yer aldı. 33 lig maçında 9 gol 15 asist katkısı veren Yamal, 17 yaşında olmasına rağmen dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilmeye başlandı.

La Liga'nın yaptığı sıralamada Arda Güler ise 5'inci sırada yer aldı. Arda Güler son haftalarda daha fazla süre aldığı sezonda 28 lig maçında 3 gol ve 5 asist üretti.

La Liga'nın en iyi 23 yaş altı oyuncu listesi şu şekilde:

1 - Lamine Yamal

2 - Fabio Silva

3 - Diego Lopez

4 - Jude Bellingham

5 - Arda Güler

6 - Pedri Gonzalez

7 - Alberto Moleiro