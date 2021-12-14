La Liga'nın yayın hakkı için tarihi sözleşme

AA 14 Aralık 2021 Salı 16:37 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 16:37

1. Futbol Ligi kulüplerinin üyesi olduğu LaLiga kurumundan yapılan açıklamada, önümüzdeki 5 sezonluk maç canlı yayın haklarıyla ilgili "tarihi bir sözleşme" yapıldığı bildirildi.

LaLiga, "Gelecek 5 sezonluk maç canlı yayın hakları ihalesi 4 milyar 950 milyon avroluk alım teklifiyle sonuçlandı. Movistar fikstürdeki hafta başına toplamda 5 maç ve 3 tam gün, DAZN da haftada 5 maç yayımlayacak." açıklamasında bulundu.

LaLiga'nın maç canlı yayın haklarından elde ettiği gelirin bir önceki sözleşmeye oranla az da olsa arttığı, Avrupa'nın diğer önemli ligleriyle rekabette en üst sırada olmaya devam ettiği vurgulandı.

Verilen bilgilerde ayrıca LaLiga'nın, ABD, Meksika ve Latin Amerika ülkeleriyle de "orta vadede rekabetin ekonomik istikrarını sağlayan diğer anlaşmalara imza attığı" ifade edildi.

