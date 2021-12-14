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Spor

La Liga'nın yayın hakkı için tarihi sözleşme

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2022-2023 ile 2026-2027 sezonları arasında ulusal düzeyde maç canlı yayın hakları, 4 milyar 950 milyon avroya Movistar ve DAZN platformlarına satıldı.

AA14 Aralık 2021 Salı 16:37 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 16:37
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1. Futbol Ligi kulüplerinin üyesi olduğu LaLiga kurumundan yapılan açıklamada, önümüzdeki 5 sezonluk maç canlı yayın haklarıyla ilgili "tarihi bir sözleşme" yapıldığı bildirildi.

LaLiga, "Gelecek 5 sezonluk maç canlı yayın hakları ihalesi 4 milyar 950 milyon avroluk alım teklifiyle sonuçlandı. Movistar fikstürdeki hafta başına toplamda 5 maç ve 3 tam gün, DAZN da haftada 5 maç yayımlayacak." açıklamasında bulundu.

LaLiga'nın maç canlı yayın haklarından elde ettiği gelirin bir önceki sözleşmeye oranla az da olsa arttığı, Avrupa'nın diğer önemli ligleriyle rekabette en üst sırada olmaya devam ettiği vurgulandı.

Verilen bilgilerde ayrıca LaLiga'nın, ABD, Meksika ve Latin Amerika ülkeleriyle de "orta vadede rekabetin ekonomik istikrarını sağlayan diğer anlaşmalara imza attığı" ifade edildi.

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