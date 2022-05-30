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Spor

La Liga'ya yükselen iki takım belli oldu

İspanya'da sezonun tamamlandığı 2. ligde Almeria ve Real Valladolid 1. lige (La Liga) yükseldi.

AA30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:03 - Güncelleme:
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La Liga'ya yükselme mücadelesinde son haftaya kadar süren rekabette, Leganes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Almeria ile sahasında Huesca'yı 3-0 yenen Valladolid 81'er puanla 1. lige adını yazdırdı.

Deplasmanda Alcorcon'a 1-0 yenilen Eibar ise 80 puanla 3. sırada kalarak, Las Palmas, Tenerife ve Girona ile birlikte play-off oynayacak.

Eski Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid 1 yıl aradan sonra La Liga'ya dönerken, Almeria da 7 yıl sonra İspanya 1. liginde mücadele edecek.

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