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Spor

La Liga'yı sallamaya devam ediyor! Arda Güler tarihe geçti

Arda Güler, Real Madrid'in Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldığı maçta La Liga tarihine geçti. Takımının 1. ve 3. gollerinin asistini yapan genç yıldız 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir La Liga maçında iki asist yapan en genç futbolcu oldu. İşte detaylar...

Akşam16 Aralık 2024 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
La Liga'yı sallamaya devam ediyor! Arda Güler tarihe geçti
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Real Madrid ile Rayo Vallecano'nun 3-3 berabere kaldığı karşılaşmaya Arda Güler, 79 dakikada gösterdiği performansla İspanya'yı salladı. Takımının ilk ve 3. gollerinde asistleri yapan Güler, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir La Liga maçında iki asist yapan en genç futbolcu oldu. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 19 yaşındaki orta saha, "Bize güvenin, birlikte savaştığımızda harika şeyler olur. Hala Madrid!" ifadelerini kullandı.

Maçın başında Arda Güler sürpriz bir harekete de imza attı. Jude Bellingham ile santrayı yapan yıldız oyuncu, santradan ilk saniyede direkt kaleyi yokladı ancak top üstten auta gitti. Diario AS, Güler'in şutu ayrı bir video haber yaptı ve başlığına şunu yazdı: "Arda Güler maçın ilk yarısında dünyadaki tüm haber programlarına çıkmaya çalışıyor."

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