Lacina Traore'yi bu sefer de Akhisarspor'a teklif ettiler

Ara transfer döneminde henüz hiçbir futbolcuya imza attıramayan Akhisarspor'a Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore önerildi. Kariyerinde Cluj, Kuban, Anzi, Everton, Monaco, CSKA Moskova, Gijon gibi kulüplerde forma giyen 28 yaşında 2.03 boyundaki ünlü futbolcu, geçen sezonu Fransa'da Amiens'te geçirip bu sezon ise hiçbir kulüple anlaşmadı. Transferde mutlaka golcü ve stoper almayı hedefleyen Akhisar, prensipte anlaşmaya vardığı Kayserispor'dan ayrılan ön libero Rajko Rotman'la henüz resmi sözleşme imzalayamadı.

Akhisarspor, Kayserispor'un konuğu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Akhisarspor, yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.

En son Spor Toto Süper Lig'de 23 Kasım 2018'de oynanan Galatasaray-Atiker konyaspor maçında VAR hakemi olan Özkahya, bu tarihten sonra ilk kez görev yapacak. Akhisarspor'da ameliyat olan Mustafa Yumlu ile Eray forma giyemeyecek. Geçen sezon kupayı müzesine götüren Akhisarspor, bu sezon 5. turdan başladığı organizasyonda Fatih Karagümrük'ü eledikten sonra Kayserispor ile eşleşti. Rakibini 22 Ocak Salı günü rövanşta ağırlayacak Akhisar, ilk maçta çeyrek final için avantaj elde etmeye çalışacak.

Beşiktaş biletleri satışta

Akhisarspor'un Spor Toto Süper Lig'de 18 Ocak Cuma günü Beşiktaş'la oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları kapalı tribün E-F-G-H bloklar 80, C-D-I-J bloklar 70, A-B-K-L bloklar 60, maraton 50, kale arkaları 40, misafir tribün ise 60 TL olarak belirlendi.