İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2023 Pazartesi / 19 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7764
  • EURO
    28,9151
  • ALTIN
    1673.22
  • BIST100
    8186.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lacob, Klay'i uzun vadede Warriors'ta tutmak istiyor
Spor

Lacob, Klay'i uzun vadede Warriors'ta tutmak istiyor

Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, yıldız oyuncusu Klay Thompson'ı 2023-24 sezonunun ötesinde kadroda tutma konusunda kendinden emin olduğunu söyledi.

4 Eylül 2023 Pazartesi 11:55 - Güncelleme:
Lacob, Klay'i uzun vadede Warriors'ta tutmak istiyor
ABONE OL

Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, yıldız oyuncusu Klay Thompson'ı 2023-24 sezonunun ötesinde kadroda tutma konusunda kendinden emin olduğunu söyledi.

Mevcut kontratının son yılına giren Thompson'ın takımdaki geleceği belirsizken, Lacob, The Athletic'ten Tim Kawakami'nin ev sahipliği yaptığı The TK Show podcast'inde yıldız oyuncusunun kontratını uzatma konusuna olumlu baktığını belirtti.

Thompson'ın önümüzdeki sezondan sonra da Warriors'ta kalmasını bekleyip beklemediği sorulduğunda Lacob, "Öyle düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi ve şunları ekledi:

"Yakında önemli görüşmeler yapacağımızı umuyorum ve Klay'in uzun süre burada kalmasını sağlayacak bir sözleşme ayarlayabilecek miyiz diye bir bakacağız. Ve bizim istediğimiz de bu tabii ki."

On yılı aşkın bir süredir Warriors'ın başarısının temel taşlarından biri olan Klay, geçtiğimiz sezon maç başına 33 dakikada 21.9 sayı, 4.1 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalamıştı.

  • Golden State Warriors
  • Klay Thompson
  • Joe Lacob

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.