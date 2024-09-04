Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dönemi resmen sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcuyu 12 milyon euro bonservis ve sonraki satış karından yüzde 10 pay ile Benfica'ya gönderdi.

Portekiz devi, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kerem Aktürkoğlu transferi Portekiz'de büyük yankı uyandırdı. Record Gazetesi'nin, Kerem'in soyadını öne çıkarıp "Türko" bölümünü vurgulaması dikkat çekti. Milli futbolcu ülkede manşetleri süslerken, Kerem'in kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Benfica'ya kupalar kazanmak için geldiğini aktaran Kerem Aktürkoğlu, "Taraftarlara sonuna kadar savaşacağımın sözünü verebilirim" dedi.

Sahada her zaman yüzde 100'ünü vereceğini aktaran milli futbolcu, "Takım arkadaşlarıma her zaman yardımcı olacağım" şeklinde konuştu.

Gol sevinçlerinde kendisiyle özdeşleşen Harry Potter büyüsüne de değinen Kerem Aktürkoğlu, "Rakiplere expelliarmus[Harry Potter'da rakipleri silahsız bırakmak]büyüsü yapmak istiyorum. Hedefim bu ve rakiplerime bunu yapmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK BEDELLİ YERLİ



Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan'ın ardından Galatasaray'ın en yüksek bedelli yerli transfer satışı olarak kayıtlara geçti.