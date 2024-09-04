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Spor

Lakabı bile hazır! Portekiz basınında gündem Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeli ile Benfica'ya transfer olan 25 yaşındaki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de gündem oldu. Başarılı futbolcunun kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar Portekiz'de geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar...

4 Eylül 2024 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
Lakabı bile hazır! Portekiz basınında gündem Kerem Aktürkoğlu
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dönemi resmen sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcuyu 12 milyon euro bonservis ve sonraki satış karından yüzde 10 pay ile Benfica'ya gönderdi.

Portekiz devi, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kerem Aktürkoğlu transferi Portekiz'de büyük yankı uyandırdı. Record Gazetesi'nin, Kerem'in soyadını öne çıkarıp "Türko" bölümünü vurgulaması dikkat çekti. Milli futbolcu ülkede manşetleri süslerken, Kerem'in kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Benfica'ya kupalar kazanmak için geldiğini aktaran Kerem Aktürkoğlu, "Taraftarlara sonuna kadar savaşacağımın sözünü verebilirim" dedi.

Sahada her zaman yüzde 100'ünü vereceğini aktaran milli futbolcu, "Takım arkadaşlarıma her zaman yardımcı olacağım" şeklinde konuştu.

Gol sevinçlerinde kendisiyle özdeşleşen Harry Potter büyüsüne de değinen Kerem Aktürkoğlu, "Rakiplere expelliarmus[Harry Potter'da rakipleri silahsız bırakmak]büyüsü yapmak istiyorum. Hedefim bu ve rakiplerime bunu yapmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK BEDELLİ YERLİ

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan'ın ardından Galatasaray'ın en yüksek bedelli yerli transfer satışı olarak kayıtlara geçti.

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