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Lakers - Rockets maçında yumruklar konuştu

Los Angeles Lakers ile Houston Rockets arasında oynanan maçın son çeyreğinde gergin anlar yaşandı.

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Los Angeles Lakers ile Houston Rockets arasında oynanan mücadelenin son dakikalarında gergin anlar yaşandı.

Lakers'ın genç yeteneği Brandon Ingram, bir pozisyonun ardından James Harden ile gerginlik yaşadı ve ittirdi. Devam eden olaylar neticesinde Chris Paul ile Rajon Rondo arasında da gerginlik çıktı. Daha sonra Brandon Ingram da Chris Paul ile tartışma yaşadı. LeBron James, Chris Paul'ü alarak bölgeden uzaklaştırdı. Diğer oyuncuların da ortamı sakinleştirmesi sonrası maç kaldığı yerden devam etti.

Yaşanan olaylar neticeside hakemler, Lakers'tan Rajon Rondo ve Brandon Ingram'ı, Rockets'tan Chris Paul'u oyundan ihraç etti.

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