Lakers, deplasmanda Warriors'ı geçemedi

Klay Thompson'ın 33 sayı, 5 ribauntla oynadığı Warriors'ta, Stephen Curry 24 sayı, 5 ribaunt, 8 asist, Andrew Wiggins 19 sayı, 5 ribaunt, Jonathan Kuminga da 18 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı verdi.
Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Lakers'ta ise LeBron James'in 26 sayı, 15 ribaunt, 8 asistlik performansı kazanmaya yetmedi. Russell Westbrook 19 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Talen Horton-Tucker 17 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, Anthony Davis de 16 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle mücadeleyi tamamladı.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Sonuçlar şöyle:
Portland Trail Blazers-New York Knicks: 112-103
New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 114-124
Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 118-125
Washington Wizards-Sacramento Kings: 110-123
Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 103-93
Toronto Raptors-Denver Nuggets: 109-110
Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 106-101
Miami Heat-Brooklyn Nets: 115-111
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 97-99
Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 117-115
Phoenix Suns-Orlando Magic: 132-105