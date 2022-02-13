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Spor

Lakers, deplasmanda Warriors'ı geçemedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Lakers'ı 117-115 yenerek bu sezon 42. galibiyetine uzandı.

13 Şubat 2022 Pazar 09:24 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 09:24
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Klay Thompson'ın 33 sayı, 5 ribauntla oynadığı Warriors'ta, Stephen Curry 24 sayı, 5 ribaunt, 8 asist, Andrew Wiggins 19 sayı, 5 ribaunt, Jonathan Kuminga da 18 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Lakers'ta ise LeBron James'in 26 sayı, 15 ribaunt, 8 asistlik performansı kazanmaya yetmedi. Russell Westbrook 19 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Talen Horton-Tucker 17 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, Anthony Davis de 16 sayı, 7 ribaunt, 4 asistle mücadeleyi tamamladı.

SONUÇLAR

NBA'e 11 maçla devam edildi. Sonuçlar şöyle:

Portland Trail Blazers-New York Knicks: 112-103

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 114-124

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 118-125

Washington Wizards-Sacramento Kings: 110-123

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 103-93

Toronto Raptors-Denver Nuggets: 109-110

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 106-101

Miami Heat-Brooklyn Nets: 115-111

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 97-99

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 117-115

Phoenix Suns-Orlando Magic: 132-105

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