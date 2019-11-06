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Lakers geriden gelerek kazandı! LeBron James üüst üste üçüncü kez triple-double yaptı

Los Angeles Lakers, Chicago Bulls deplasmanında LeBron James'in triple-double performansıyla kazandı.

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Los Angeles Lakers, 19 sayı geriye düştüğü gecede Chicago Bulls'u 118-112 mağlup ederek 6. galibiyetini elde etti.

Son çeyrekte yakaladığı seriyle sonuca giden Lakers'a LeBron James 30 sayı, 11 asist, 10 ribaundla üst üste üçüncü triple double'ına imza attı. Kyle Kuzma 15, Quinn Cook 17, Anthony Davis 15 sayı kaydetti.

Chicago Bulls'ta ise Coby White 18, Zach LaVine 26, Otto Porter Jr. 18 sayıyla oynadı.

GECENİN SONUÇLARI

Indiana Pacers - Charlotte Hornets: 120-122

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers: 119-113

San Antonio Spurs - Atlanta Hawks: 100-108

Orlando Magic - Oklahoma City Thunder: 94-102

Miami Heat - Denver Nuggets: 89-109

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