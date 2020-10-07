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Spor

Lakers için şampiyonluğa bir adım kaldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Miami Heat'i 102-96 yenen Los Angeles Lakers, seride 3-1 öne geçti.

AA07 Ekim 2020 Çarşamba 09:28 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 09:28
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Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 27-22 önde geçen Lakers, soyunma odasına da 49-47 üstünlükle gitti. Son periyoda 5 sayı farkla (75-70) giren Lakers, sahadan 102-96 galip ayrıldı.

28 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle "double double" yapan LeBron James ile 22 sayı, 9 ribaunt, 4 asist üreten Anthony Davis, Lakers'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Jimmy Butler'ın 22 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle "double double" yaptığı Heat'te ise Tyler Herro 21, Duncan Robinson 17 sayıyla maçı tamamladı.

Final serisinin beşinci maçı, 10 Ekim Cumartesi günü TSİ 04.00'te oynanacak.

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