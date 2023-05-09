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Spor

Lakers, Warriors'u 104-101 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti

NBA play-off turu yarı final karşılaşmalarında Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'ı 104-101 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.

9 Mayıs 2023 Salı 10:05 - Güncelleme:
Lakers, Warriors'u 104-101 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Lakers, sahasında Golden State Warriors'ı 104-101 yenerek seride 3-1 üstünlük sağladı.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisinde Lakers, 12 sayı geriden geldiği maçı kazanarak büyük avantaj yakaladı.

Anthony Davis'in 23 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptığı Lakers'ta, LeBron James 27 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle galibiyete önemli katkı sağladı. Austin Reaves'in 21 sayı kaydettiği maçta Lonnie Walker, tamamı son çeyrekte rakip potaya 15 sayı gönderdi.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 31 sayı, 10 ribaunt, 14 asistle yaptığı "triple double" galibiyete yetmedi. Andrew Wiggins 17, Gary Payton 15 sayıyla oynadı.

Serinin beşinci maçı, 11 Mayıs Perşembe günü TSİ 05.00'te Warriors'ın sahasında oynanacak.

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