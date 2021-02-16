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Spor

Lakers'ta Anthony Davis 3 hafta yok

Los Angeles Lakers'ın Denver Nuggets ile oynadığı maçta sakatlanan Anthony Davis'in sahalardan 2-3 hafta uzak kalması bekleniyor.

AA16 Şubat 2021 Salı 13:27 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 13:27
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu Anthony Davis, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Denver Nuggets ile oynanan maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Davis'in sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Sağ aşil tendonunda zorlanma tespit edilen oyuncunun Minnesota Timberwolves maçında forma giyemeyeceği, takım doktorları tarafından yapılacak detaylı inceleme sonrası sahalara dönüş tarihinin netleşeceği kaydedildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, kariyerinde 7 kez all-star seçilen 27 yaşındaki oyuncunun, sahalardan 2-3 hafta arası uzak kalması bekleniyor.

Önceki yıllara oranla performansında düşüş yaşayan Anthony Davis, bu sezon Lakers formasıyla 22,5 sayı, 8,4 ribaunt ve 3 asist ortalamalarıyla oynuyor.

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