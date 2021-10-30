LaMarcus Aldridge'ten müthiş geri dönüş

AA 30 Ekim 2021 Cumartesi 10:47 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 10:47

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 105-98 mağlup etti.

NBA'de normal sezona, 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde, sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Brooklyn Nets, Pacers'ı 7 sayı farkla yenerek 6. maçında 3. galibiyetini aldı.

Nets'te all star oyunculardan James Harden 29 sayı, 8'er asist ve ribaunt, Kevin Durant 22 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist, LaMarcus Aldridge ise 21 sayı ve 8 ribauntluk performanslarıyla takımına galibiyeti getirdi.

Kalbinde ritim bozukluğu olduğu gerekçesiyle nisan ayında basketboldan emeklilik kararı almasına rağmen oynamasına engel bir durum olmadığının ortaya çıkmasının ardından Nets formasıyla yeniden sahalara dönen 36 yaşındaki Aldridge, maçtaki performansıyla NBA'de 20 bin sayı barajını aşan aktifler arasından 7'nci, toplamda ise 48'inci oyuncu oldu. NBA'de forma giymeye devam eden oyunculardan LeBron James, Carmelo Anthony, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook ve Chris Paul, 20 bin sayı barajını önceden aşmıştı.

Bu sezon 5. kez kaybeden Pacers'ın en skorer oyuncusu ise 28 sayı ve 11 ribaunt üreten Torrey Craig oldu. Chris Duarte 19 sayı, Domantas Sabonis 16 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist kaydetti.