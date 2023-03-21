İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2023 Salı / 29 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0238
  • EURO
    20,506
  • ALTIN
    1203.26
  • BIST100
    4951.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • LaMelo Ball: Artık gelecek sezona hazırlanıyorum
Spor

LaMelo Ball: Artık gelecek sezona hazırlanıyorum

NBA takımlarından Charlotte Hornets forması giyen LaMelo Ball, sakatlığından ötürü sezonu kapatmıştı. Basın mensuplarına konuşan genç basketbolcu gelecek sezona hazırlandığını söyledi.

AA21 Mart 2023 Salı 11:57 - Güncelleme:
LaMelo Ball: Artık gelecek sezona hazırlanıyorum
ABONE OL

Ayak bileği kırılan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Charlotte Hornets'ın all-star oyun kurucusu LaMelo Ball, gelecek sezonun hazırlık kampına kadar sağlığına kavuşmayı umduğunu söyledi.

Bu sezon üç kez sol ayak bileği burkulduğu ve sağ ayak bileği kırıldığı için 36 karşılaşmaya çıkabilen Ball, izlemeye gittiği Charlotte Hornets-Indiana Pacers maçında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

21 yaşındaki basketbolcu, eylüldeki hazırlık kampına kadar hazır olup olmayacağı sorusuna, "Play-off şansımız kalmadığı için kaç maç oynadığımın önemi yok. Rehabilitasyon sürecini en iyi şekilde geçirip en sağlıklı halimle dönmeye çalışıyorum. Artık gelecek sezona hazırlanıyorum." ifadelerini kullandı.

2021'de yılın çaylağı ödülünü alan, 2022'de de all-star seçilen Ball, bu sezon sakatlandığı 28 Şubat tarihine kadar 23,3 sayı, 8,4 asist ve 6,4 ribaunt ortalamalarıyla oynuyordu.

  • lamelo ball
  • charlotte hornets

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.