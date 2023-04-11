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Spor

LaMelo Ball: Burayı çok seviyorum ama geleceği bilemem

NBA takımlarından Charlotte Hornets forması giyen LaMelo Ball, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

11 Nisan 2023 Salı 13:10 - Güncelleme:
LaMelo Ball: Burayı çok seviyorum ama geleceği bilemem
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Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, Charlotte'ı "çok sevdiğini" ancak takımla geleceği hakkında "bir fikri olmadığını" söyledi.

LaMelo, 2021 ve 2022'de play-in turnuvasında yer almış olmasına rağmen bu yılı ligin en kötü dördüncü derecesiyle bitiren Hornets ile hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, bu yaz sözleşmesini uzatmaya hak kazanacak.

Charlotte'taki uzun vadeli geleceği sorulduğunda, Ball bu durumu "adim adım değerlendirdiğini" açıkladı:

"Burayı çok seviyorum. Gelecekte ne olacağını söyleyemem cidden. İşlerin nasıl gideceğini göreceğiz ve oradan devam edeceğiz."

Koç Steve Clifford ise, LaMelo hakkında fikirlerini şu şekilde dile getirdi:

"Kazanmayı çok istiyor. Onun seviyesinde olduğunuzda, belirli beklentiler oluyor. Onun yaşında olup inanılmaz bir playoff başarısı elde etmiş olmasa da, yine de bir şeyler yapmış olan diğer point guardlarla karşılaştırılıyorsunuz. Kariyeri için önemli bir durum."

Ball, koçu Clifford'ın Hornets'ın kazanmak istiyorsa kendisini burada tutmak gerektiğine dair yorumlarına ise, "Elbette. Asıl mesele kazanmak. Kazandığınızda hayat daha güzel." yanıtını verdi.

Hornets, serbest oyuncu döneminde tahmini 39 milyon dolarlık bir maaş boşluğuna ve ayrıca üst sıralardan bir lotarya seçimine sahip olacak.

  • Charlotte Hornets
  • LaMelo Ball

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