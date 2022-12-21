Lamine Diack: Süper Lig yabancı futbolcular için şans

MKE Ankaragücü'nde Bahadır Han Güngördü ile Lamine Diack, ligin ikinci yarısından umutlu.

MKE Ankaragücü'nde kaleci Bahadır Han Güngördü ile Senegalli futbolcu Lamine Diack, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısına umutla bakan futbolcular, Ankaragücü'nün daha iyi yerlerde olacağını ifade ettiler.

BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ: LİG BAŞLADIĞI ZAMAN ÇOK KALİTELİ TOP OYNAYAN ANKARAGÜCÜ İZLETECEĞİZ

MKE Ankaragücü'nün 26 yaşındaki kalecisi Bahadır Han Güngördü, "Kamp çalışmalarımıza belirli bir müddet Ankara'da başladık. Biraz daha fiziksel ve kondisyon olarak kendimizi geliştirdik. Antalya'da Ömer hocamız taktik, teknik ve takım oyunu üzerine çalışmalar yapıyoruz. Birkaç tane hazırlık maçı oynadık. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum her şey güzel gidiyor. Lig başladığı zaman çok kaliteli top oynayan Ankaragücü izleteceğimizi düşünüyorum" dedi.

"ÖMER HOCAMIZ TAKIMA GERÇEKTEN GÜZEL BİR HAVA KATTI"

Teknik direktör Ömer Erdoğan hakkında konuşan Güngördü, "Ömer hocamız çok enerjik bir insan. O'nu çok seviyoruz, sağ olsun takıma gerçekten güzel bir hava kattı, çok profesyonel. Biz de kendisinin istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Herkes elinden gelini yapmaya çalışıyor. Ömer hocanın gelişi bize ayrı bir profesyonellik ayrı bir çalışma ortamı yarattı. Bu da bizim için çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

"ANKARAGÜCÜ'NÜ EN İYİ YERLERE GETİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Ligde istedikleri seviyede olmadıklarını dile getiren Bahadır Han Güngördü, "Gönül isterdi tabii ki daha iyi yerlerde olmayı ama yeni kurulan bir takımız. Geç birlikte olduk, geç kaynaştık. Ligin 2'nci serisi başlıyor. Çok zorlu bir süre geçecek. 22 maç oynayacağız arada kupa maçlarımız da var. Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz. Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. Çok zorluk süreç geçecek. 22 maç hem fiziksel hem de mental olarak yorulacağız. Ben çok umutluyum takımımız bunun ışığını veriyor. Bütün arkadaşlarla konuşuyoruz, Ankaragücü'nü en iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz ilk 10 içinde olmak. Daha iyilerinin olmasını ister miyiz? Tabii ki çok isterdik. İlk hedefimiz ligi iyi yerde bitirip Ankaragücü'nü yükseklerde tutmak" diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZI İKİNCİ YARI MUTLU EDECEĞİZ"

Ankaragücü taraftarına teşekkür eden Bahadır Han Güngördü, "Hem Ankara'da olsun hem de deplasmanlarda hiç yalnız bırakmadılar. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. İnşallah onları ikinci yarı daha mutlu edeceğiz, evlerine mutlu göndereceğiz. Sağ olsunlar, her zaman arkamızda olsunlar" dedi.

LAMİNE DIACK: HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR ANDA HOCA DEĞİŞİKLİĞİ OLDU

MKE Ankaragücü'nde Senegalli ön libero Lamine Diack, futbol sektöründe hoca değişikliğinin çok sık olduğunu ifade ederek, "Hiç beklemediğimiz bir anda hoca değişikliği oldu. Biz sadece önümüze bakarak işimizi nasıl daha iyi yapabiliriz buna odaklanmalıyız" diye konuştu.

"ÖMER ERDOĞAN DENEYİMLERİNİ AKTARARAK YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Ömer Erdoğan'ın iyi bir insan, iyi bir hoca olduğunu dile getiren Diack, "Bize deneyimlerini aktararak yardımcı olmaya çalışıyor. Süper Lig'de benim ilk yılım. Çok zorlu bir lig, her şey istediğimiz gibi gitmedi. Bir maç kazanıyorsunuz yükseliyorsunuz, bir maç kaybediyorsunuz birden kendinizi aşağılarda bulabiliyorsunuz. Bizim amacımız üst sıraları zorlamak ve her gün kendimizi daha da geliştirebilmek" şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG YABANCI FUTBOLCULAR İÇİN ŞANS"

Diack, yabancı futbolcuların Türkiye'de oynamaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, "Ayrıca Süper Lig yabancı futbolcular için şans. Kendilerini geliştirmek ve kariyerleri için iyi bir ortam. O açıdan yabancı futbolcuların Türkiye'de oynaması hem kendileri için hem de Süper Lig için artı değer katıyor" dedi.