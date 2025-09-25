İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4695
  • EURO
    48,8068
  • ALTIN
    4985.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lamine Yamal çıkışı! ''Ballon d'Or'u yaşı yüzünden kaybetti''
Spor

Lamine Yamal çıkışı! ''Ballon d'Or'u yaşı yüzünden kaybetti''

La Liga Başkanı Javier Tebas, Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'ın 2025 Ballon d'Or ödülünü yalnızca genç yaşı nedeniyle kaybettiğini savundu.

HABER MERKEZİ25 Eylül 2025 Perşembe 08:51 - Güncelleme:
Lamine Yamal çıkışı! ''Ballon d'Or'u yaşı yüzünden kaybetti''
ABONE OL

La Liga başkanı Javier Tebas, Lamine Yamal'ın 2025 Ballon d'Or ödülünü sadece yaşı nedeniyle kaybettiğine inanıyor. Barcelona'nın genç yıldızı, Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembele'ye karşı ödülü kaybetti, ancak Tebas, genç oyuncunun dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü almasının sadece zaman meselesi olduğunu düşünüyor.

YAMAL, DEMBELE'YE KARŞI İKİNCİ OLDU

Dembele, 2024-25 sezonunda Paris Saint-Germain'i üçlü zaferle taşımayı başardığı için Pazartesi akşamı Ballon d'Or'un sahibi oldu. Sadece 18 yaşındaki Lamine Yamal ise oylamada ikinci sırada yer aldı. La Liga başkanı Javier Tebas, Barcelona'nın genç yıldızının sadece yaşı nedeniyle göz ardı edildiğine inanıyor.

YAMAL'IN MÜTHİŞ SEZONU

Genç oyuncu, geçen sezon tüm kulvarlarda 55 maçta 18 gol atıp 25 asist yaptı. Barcelona ise La Liga ve İspanya Kral Kupası şampiyonluklarını kazandı. Yamal ayrıca 21 yaş altı oyunculara verilen Kopa Ödülü'nün sahibi oldu ve bu ödülü iki kez kazanan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.