Lamine Yamal çıkışı! ''Ballon d'Or'u yaşı yüzünden kaybetti''

La Liga başkanı Javier Tebas, Lamine Yamal'ın 2025 Ballon d'Or ödülünü sadece yaşı nedeniyle kaybettiğine inanıyor. Barcelona'nın genç yıldızı, Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembele'ye karşı ödülü kaybetti, ancak Tebas, genç oyuncunun dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü almasının sadece zaman meselesi olduğunu düşünüyor.

YAMAL, DEMBELE'YE KARŞI İKİNCİ OLDU

Dembele, 2024-25 sezonunda Paris Saint-Germain'i üçlü zaferle taşımayı başardığı için Pazartesi akşamı Ballon d'Or'un sahibi oldu. Sadece 18 yaşındaki Lamine Yamal ise oylamada ikinci sırada yer aldı. La Liga başkanı Javier Tebas, Barcelona'nın genç yıldızının sadece yaşı nedeniyle göz ardı edildiğine inanıyor.

YAMAL'IN MÜTHİŞ SEZONU

Genç oyuncu, geçen sezon tüm kulvarlarda 55 maçta 18 gol atıp 25 asist yaptı. Barcelona ise La Liga ve İspanya Kral Kupası şampiyonluklarını kazandı. Yamal ayrıca 21 yaş altı oyunculara verilen Kopa Ödülü'nün sahibi oldu ve bu ödülü iki kez kazanan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.