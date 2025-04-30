Lamine Yamal kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor!

Henüz 17 yaşındayken Barcelona formasıyla 100. maçına çıkan Lamine Yamal, kulüp tarihinde bu başarıya ulaşan en genç oyuncu olacak.

İlk maçına 2023'te 15 yaşındayken çıkan Yamal, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde kırdığı yaş rekorlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Toplam 21 gol ve 20 asistle oynayan genç yetenek, beş büyük Avrupa liginde Mohamed Salah'ı geride bırakarak en çok asist yapan isim oldu.

Teknik direktör Hansi Flick'in kilit parçası haline gelen Yamal, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi hayalini sırtlayan isim konumunda.