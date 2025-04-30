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Spor

Lamine Yamal kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor!

Katalan devi Barcelona'nın kilit isimlerinden 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal 100. maçına çıkması halinde kulüp tarihine geçecek.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2025 Çarşamba 10:50 - Güncelleme:
Lamine Yamal kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor!
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Henüz 17 yaşındayken Barcelona formasıyla 100. maçına çıkan Lamine Yamal, kulüp tarihinde bu başarıya ulaşan en genç oyuncu olacak.

İlk maçına 2023'te 15 yaşındayken çıkan Yamal, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde kırdığı yaş rekorlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Toplam 21 gol ve 20 asistle oynayan genç yetenek, beş büyük Avrupa liginde Mohamed Salah'ı geride bırakarak en çok asist yapan isim oldu.

Teknik direktör Hansi Flick'in kilit parçası haline gelen Yamal, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi hayalini sırtlayan isim konumunda.

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