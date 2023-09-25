Lamkel Ze: Tek yaptıkları şey uzun top ve orta açmak

Hatayspor'da ikinci golü atan Lamkel Ze, Trabzonspor karşısındaki 3-2'lik galibiyetin ardından konuştu.



Geçen hafta kaçırdığı penaltıya değinen Lamkel Ze, "Futbolseverlerden geçen hafta kaçırdığım penaltı için özür dilerim. Ama bu maçta inanılmaz bir istek vardı ve kazanmak istiyorduk.' ifadelerini kullandı.

Kazanmayı çok istediklerini dile getiren başarılı oyuncu, 'Trabzonspor büyük takım olabilir ama yaptıkları şey, uzun top ve orta açmak. Bu da bizim cevap verebileceğimiz bir şeydi. Bu maçı kazanmayı çok istedik. Beraberliklerin ardından 3 puanla yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.