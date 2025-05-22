İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2025 Perşembe / 25 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,9158
  • EURO
    44,0176
  • ALTIN
    4117.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Landry Dimata: Ligi üçüncü sırada bitirmek için kazanmamız gerekiyor
Spor

Landry Dimata: Ligi üçüncü sırada bitirmek için kazanmamız gerekiyor

Samsunspor'un Belçikalı golcü oyuncusu Landry Dimata, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile yapacakları maç hakkında açıklamalarda bulundu.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Landry Dimata: Ligi üçüncü sırada bitirmek için kazanmamız gerekiyor
ABONE OL

Reeder Samsunspor'un Belçikalı golcü oyuncusu Landry Dimata, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile yapacakları maçla ilgili, "Tansiyonun ve heyecanın yüksek olduğu maçları her futbolcu oynamak ister. Biz de böyle bir karşılaşma oynayacağız." dedi.

Belçikalı futbolcu, AA muhabirine, sezonun en önemli maçlarından birini Trabzonspor ile oynayacaklarını söyledi.

Samsunspor taraftarlarının maçı heyecanla beklediğini aktaran Dimata, "Bir çok futbolcu arkadaşımın bu tür tansiyonu yüksek maçları oynamayı sever. Tansiyonun ve heyecanın yüksek olduğu maçları her futbolcu oynamak ister. Biz de böyle bir karşılaşma oynayacağız. Ligdeki konumumuza bakacak olursak bugüne kadar takım olarak çok iyi performans sergiledik. Türkiye'nin Karadeniz bölgesini takım olarak çok iyi temsil ettiğimizi söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Landry Dimata, Trabzonspor taraftarlarından da destek mesajları aldıklarını vurgulayarak, "Ben de onlara teşekkür etmek istiyorum. İki takımın da kazanmak isteyeceği karşılaşma olacaktır. Kolay olmayacak ama her şeyden önce bu maçı izleyen herkese, güzel bir futbol izlettirmek istiyoruz. Bu maçı kazanmak istiyoruz, çünkü ligi üçüncü sırada bitirmek için kazanmamız gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.