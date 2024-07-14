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Spor

Landry Dimata: Takımın önemli bir oyuncusu olmak istiyorum

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Samsunspor'un futbolcusu Landry Dimata önümüzdeki sezon takımın önemli bir oyuncu olmak istediğini söyledi.

AA14 Temmuz 2024 Pazar 12:28 - Güncelleme:
Landry Dimata: Takımın önemli bir oyuncusu olmak istiyorum
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un oyuncusu Landry Dimata yeni sezonda daha iyi bir takım olacaklarına inanıyor.

Takıma geçen sezon başında katılan Landry Dimata da Samsunspor'un daha iyi yerlere gelmesi için elinden geleni yaptığı söyledi.

İlk yılında 21 resmi maça çıkan ve 2 kez rakip ağları havalandıran Dimata, "Geçen sezondan daha fazla forma şansı bulmak istiyorum. Bu benim için çok önemli. Takımın önemli bir oyuncusu haline gelmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma ve takımın başarısına yardımcı olmak istiyorum. Takımın başarılı olması tabi ki beni mutlu eder. Her şeyden önce futboldan zevk almak gerekiyor. Ben de zevk veren bir oyunun parçası olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tüm şartların antrenman yapmak için uygun olduğunu vurgulayan Dimata, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burası kamp için ideal bir yer. Sahalar, tesisler, hava sıcaklığı antrenman için çok iyi. Süper Lig'deki ikinci yılımıza hazırlanıyoruz. Yeni bir hocamız var. Çalışmalarımıza onunla devam ediyoruz. Tutkulu bir takım olmak istiyoruz. Geçen sene iyi bir sezon geçirdik. Ondan daha iyi bir sezon geçirmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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