İSTANBUL 35°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2023 Pazar / 20 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Lara Ivanusa, Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, forvet oyuncusu Lara Ivanusa'yı transfer ettiğini açıkladı.

6 Ağustos 2023 Pazar 01:06 - Güncelleme:
Lara Ivanusa, Fenerbahçe'de!
ABONE OL

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Sloven forvet Lara Ivanusa'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kadın futbol takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Hırvatistan'ın ZNK Split takımında forma giyen Ivanusa ile anlaştı.

Anlaşmaya göre, 26 yaşındaki forvet oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin paylaşımı:

  • Fenerbahçe Kadın Futbol
  • Lara Ivanusa
  • transfer

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.