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Larin ve Mirin Beşiktaş'a can suyu olacak

Larin ve Mirin kiralık gittikleri takımlarında coştu. Yönetim, ikiliden gelecek bonservis ile transfere ek bütçe oluşturmayı planlıyor.

  • Sabah
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Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Cyle Larin, 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralandığı Z.Waregem'de skora katkısıyla öne çıktı. Kanadalı forvet, 13 maçta 5 gol ve 6 asist üretti. Belçika ekibinin başarılı performansını sürdürmesi halinde 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini almasına kesin gözüyle bakılıyor. Toulouse'a kiralık giden Isimat Mirin de takımın değişmezi oldu.
 
Fransız oyuncu, son 6 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'ta eleştiri oklarının hedefi olan Larin ve Mirin yeni takımlarında kendilerini bulurken siyah-beyazlı yönetim iki futbolcudan gelecek bonservisle transfer için ek bütçe oluşturmanın hesaplarını yapmaya başladı.
 
KAZANANLARLA YOLA DEVAM!
 
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde sergilenen futbol ve alınan sonuç teknik heyeti memnun ederken sakatlıkları bulunan isimlerin dönüşüyle birlikte ilk 11 rekabeti kızışmaya başladı. Ancak kazanan kadroyu bozmayı düşünmeyen Abdullah Avcı, tek değişikliği cezalı olan Caner Erkin'in yerine Adem Ljajic'i sahaya sürerek yapacak. Tecrübeli hoca, Ruiz iyileşmesine rağmen Roco'yla devam etmeyi ve Lens'i de derbideki performansı sonrası yine oynatmayı planlıyor.
 
BORÇSUZLUK KAĞITLARI TAMAM
 
Beşiktaş'ta yönetim göreve geldiği günden bu yana çaba harcadığı borçsuzluk kağıdı sorununu çözüme kavuşturdu. Siyah-beyazlılar, Ekim ayı maaşı da dahil olmak üzere futbolculara yaptığı 105 milyon TL ödemenin ardından aldığı "borcu yoktur" kağıtlarını Türkiye Futbol Federasyonu'na ileterek sorunu ortadan kaldırdı.

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