Larkin kararı için top Ufuk Sarıca’da
BASKETBOL Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes’in oyuncusu Larkin’in Türk vatandaşlığına geçip A Milli Takım’da oynaması kararını başantrenör Ufuk Sarıca’nın vereceğini söyledi.
- Star Spor
Türkoğlu, 12 Dev Adam’ın Kanada’da oynayacağı 2020 Tokyo elemeleri için de, “Çin, Kanada ve Yunanistan ile mücadele edeceğiz. Tam takım gidersek kafa kafaya oynayabiliriz. İnşallah olimpiyat başarısını yakalarız” dedi.
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